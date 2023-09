Mariama Jamanka: Berliner Bob-Olympiasiegerin wird ARD-Moderatorin

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk erhält einen prominenten Neuzugang. Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka wird Fernseh-Moderatorin. Wie der MDR auf seiner Website am Montag mitteilte, übernimmt die 33 Jahre alte Berlinerin den Sportblock im Mittagsmagazin der ARD.

Jamanka hatte nach dem Silbermedaillengewinn in Peking 2022 zusammen mit Alexandra Burghardt im Zweierbob ihre Leistungssport-Karriere beendet. Nun sucht sie eine neue Herausforderung. Tino Böttcher moderiert dafür ab Januar 2024 das ARD-Mittagsmagazin. Jamanka wird im Anschluss den Sport in der Sendung präsentieren.

Die für den BRC Thüringen startende Jamanka hatte 2018 in Pyeongchang für eine faustdicke Überraschung gesorgt, als sie in Bob Deutschland II zusammen mit Anschieberin Lisa Buckwitz Olympia-Gold gewann. Zudem holte Jamanka 2019 in Whistler mit Annika Drazek den WM-Titel im Zweierbob.