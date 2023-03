Mariele Millowitsch vermisst keinen Partner Die 67-Jährige erzählt, dass sie sich keine romantische Beziehung mit einem Mann vorstellen könne. Wie sieht es bei ihr mit Freunden und Familie aus? dpa

Augsburg -Schauspielerin Mariele Millowitsch („Marie Brand“) zieht ihre Freunde und Familie einer romantischen Beziehung vor. „Es gibt keine Traummänner“, sagte die 67-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“. „Ich lebe jetzt so lange alleine und es geht mir so gut mit meinem Freundeskreis und meinem Netzwerk. Ich wüsste nicht, was ich durch eine Beziehung verbessern könnte.“ Sie habe nichts gegen Männer, betonte die Schauspielerin. „Nur kann ich mir keine Beziehung mehr vorstellen.“