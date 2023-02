Mariendorf: Balkon steht in Flammen 

Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht einen Brand in Berlin-Mariendorf gelöscht. Gegen 2.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte ersten Informationen zufolge in den Morsbronner Weg alarmiert. Dort standen im zweiten Obergeschoss eines Wohngebäudes Einrichtungsgegenstände und Holzfußboden auf einem Balkon in Flammen.

Der Brand konnte durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein Überschlag der Flammen in die Wohnung wurde dadurch verhindert.

Vor Eintreffen der Feuerwehr brachten sich den Angaben nach neun Anwohner, darunter die Bewohner der Brandwohnung, selbst in Sicherheit. Die Brandursache soll offenbar eine unsachgemäße Lagerung glühender Kohle für eine Shisha gewesen sein, heißt es von vor Ort.