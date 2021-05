Berlin - Das Startup Brewdog bietet jedem, der sich in dem zum Unternehmen gehörenden Restaurant in Mariendorf auf das Coronavirus testen lässt, ein Freibier oder ein anti-alkoholisches Getränk an. Wie aus einem Facebook-Post von Brewdog hervorgeht, erhält jeder, der sich im Restaurant und Covid-Testzentrum Dogtap testen lässt, ein Gratis-Getränk.

Bei uns gibt’s jetzt ein Freibier zu jedem Covid-Test: Im BrewDog Testzentrum im DogTap Berlin / Marienpark Berlin,... Gepostet von BrewDog am Montag, 10. Mai 2021

Brewdog teilt zu der Marketing-Aktion mit: „Die Covid 19-Tests sind absolut kostenfrei und gelten als Bürgertest. Gemeinsam und solidarisch raus aus der Pandemie“. Brewdog erklärte gegenüber dem Branchendienst Meedia wie das Unternehmen auf die Idee kam in ihrem Mariendorfer Restaurant ein Testzentrum einzurichten: „Im Süden Berlins gab es bisher noch eine große Lücke, was Covid-Testzentrentren betraf.“