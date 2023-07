Mariendorf: Fahrradunfall mit Fahrerflucht – Frau wird notoperiert

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Radfahrer in Mariendorf im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist eine Frau schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 56-Jährige am Donnerstagnachmittag mit ihrem Fahrrad den Mariendorfer Damm in Richtung Ullsteinstraße. Auf Höhe der Markgrafenstraße soll sie von einem Radfahrer überholt worden sein. Während des Überholmanövers sollen sich die Lenker beider Fahrräder berührt haben, wodurch die 56-Jährige stürzte und sich im Bereich des Rumpfes verletzte. Der Mann flüchtete nach dem Unfall.

Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus, in welchem sie notoperiert werden musste. Es bestehe nach Angaben der Polizei jedoch keine Lebensgefahr.