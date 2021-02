Berlin - Die Feuerwehr hat am Montagmittag einen Wohnungsbrand im Illzacher Weg in Mariendorf (Bezirk Tempelhof-Schöneberg) gelöscht. Während der Löscharbeiten wurde eine Frau, bei der es sich offenbar um die Mieterin handelt, tot in der Wohnung gefunden. Die genaue Todesursache wird derzeit noch ermittelt, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Berliner Zeitung sagte.

Bei einem Brandeinsatz in einer Wohnung im #Illzacher_Weg in #Mariendorf haben unsere Einsatzkräfte heute Mittag eine leblose Person vorgefunden. Das Feuer war bereits vor unserer Ankunft erloschen. Im Einsatz waren 30 Kräfte. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 15, 2021

Essen, das in der Küche angebrannt war, hatte zum Feuer geführt. Die Polizei klärt zur Stunde die Identität der toten Frau. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz.