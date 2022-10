Mario Barth: Berlin braucht eine Harald-Juhnke-Straße Der Comedian Mario Barth wünscht sich für Berlin eine Harald-Juhnke-Straße. Er fände es „ganz, ganz schlimm“, dass es in der Hauptstadt keine Straße oder kei... dpa

ARCHIV - Der Komiker Mario Barth. Gerald Matzka/dpa/Archivbild

Berlin -Der Comedian Mario Barth wünscht sich für Berlin eine Harald-Juhnke-Straße. Er fände es „ganz, ganz schlimm“, dass es in der Hauptstadt keine Straße oder keinen Platz mit dem Namen des Berliner Entertainers gebe, sagte Barth der dpa. „Harald Juhnke findet in Berlin nicht statt.“ Dafür gebe es aber Nummernstraßen, also Straßen, die statt Namen eine Nummer tragen. „Was ich echt schäbig finde“, sagte Barth. „Ja, er hatte auch schlechte Zeiten, aber wir reden von Harald Juhnke.“ Dass es in Düsseldorf keine Harald-Juhnke-Straße gibt, sei klar. „Aber Berlin?“