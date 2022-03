In der südukrainischen Stadt Mariupol ist am Mittwoch ein Theater bombardiert worden, in dem „Hunderte“ Menschen Zuflucht gesucht hatten. Ein russisches Flugzeug habe „eine Bombe über dem Gebäude abgeworfen, in dem Hunderte Zivilisten Schutz gesucht hatten“, teilte das Rathaus der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt im Messengerdienst Telegram mit. Angaben über Tote und Verletzte könnten bislang nicht gemacht werden, da der Beschuss des Wohnviertels anhalte, hieß es weiter.