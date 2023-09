Der bayrische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger muss nicht zurücktreten. Das bestätigte Ministerpräsident Markus Söder in einer Pressekonferenz am Sonntagvormittag.

Er habe sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht, sagte Söder und sprach von einem schwierigen Abwägungsprozess. „Meine Entscheidung wird nicht allen gefallen“, sagt Söder. Er wolle aber „mit Augenmaß entscheiden, nicht mit Übermaß. Eine Entlassung wäre nicht verhältnismäßig“.

Distanzierung kam „zu spät“

Zwar habe Aiwanger in seiner Jugend schwere Fehler gemacht, so Söder. Doch er habe sich entschuldigt, distanziert und Reue gezeigt. Im Ergebnis halte er an seinem Stellvertreter fest, sagte Söder. Und das, obwohl dessen „Krisenmanagement leider nicht sehr glücklich“ gewesen sei. Am Ende aber stand „spät - aus meiner Sicht zu spät - eine klare Distanzierung“ von antisemitischem Gedankengut, so Söder.



Dennoch hätten die Vorwürfe dem Bundesland Bayern geschadet. Dabei müsse zu jeder Zeit klar sein: „Antisemitismus hat einen Platz in Bayern. Bayern ist ein Bollwerk gegen Antisemitismus und Rassismus.“

Gegen Aiwanger waren seit einer Woche immer neue Vorwürfe laut geworden. Am Samstag vor einer Woche hatte er zunächst schriftlich zurückgewiesen, zu Schulzeiten ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die Süddeutsche Zeitung berichtet hatte. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien „ein oder wenige Exemplare“ in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf erklärte Aiwangers älterer Bruder, das Pamphlet geschrieben zu haben.

Fragen beantwortet – „nicht alle befriedigend“

Söders CSU hatte Aiwanger 25 Fragen gestellt, die dieser bis zum Freitagabend beantworten sollte. Aiwanger habe alle Fragen beantwortet, so Söder. Allerdings waren diese Antworten nach Söders Worten „nicht alle befriedigend“. Es habe „viel Bekanntes“ gegeben, „wenig Neues. Vieles ist nicht erinnerlich.“

Jedoch habe er mit Aiwanger am Samstagabend am Rande einer Sitzung des Koalitionsausschusses von CSU und Freien Wählern "ein langes und intensives Gespräch" geführt, so Söder. Dabei habe Aiwanger ihm versichert, dass der Vorfall in ihm „wichtige gedankliche Prozesse angestoßen“ habe. Für Söder stehe nicht im Vordergrund, was man „als 16-Jähriger getan hat, sondern wie man als 52-Jähriger damit umgeht“.

Wie Söder ausführte, sollte sein Stellvertreter unter anderem Gespräche mit jüdischen Gemeinden suchen. Darüber sei am Sonntagmorgen auch bereits mit Charlotte Knobloch, der langjährigen Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, und mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, gesprochen worden.