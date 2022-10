Die Schreckensnachrichten aus dem Ukraine-Krieg reißen nicht ab. Kürzlich trafen zahlreiche russische Raketen die ukrainische Hauptstadt Kiew und weitere Gebiete. Die Explosionen forderten auch zivile Todesopfer. Deutschland reagierte prompt und lieferte der Ukraine zum Schutz ein Luftabwehrsystem.

Am Sonntagabend diskutierte Anne Will in ihrer politischen Talk Show über das Thema „Raketen auf zivile Ziele - Ist Putin noch zu stoppen?“. Zu Gast waren Martin Schulz (SPD), Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung und ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marina Weisband, deutsch-ukrainische Publizistin, Sarah Pagung, Politologin und Russland-Expertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Viktor Jerofejew, emigrierter russischer Schriftsteller.

Wenig Diskussion, viel Konsens

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, bezeichnete den russischen Angriff auf sein Land jüngst als Völkermord. „Das ist ein Genozid“, sagte der 50 Jahre alte ehemalige Profiboxer in einer Live-Schalte mit dem Stadtrat der Kiewer Partnerstadt München. „Die vernichten die Zivilbevölkerung, die vernichten unser Land.“

Auch die Talk-Runde ist sich am Sonntag rasch einig: „Dieser Krieg ist darauf ausgelegt, Terror zu veranstalten, die Zivilbevölkerung zu töten und die Ukraine als Land zu vernichten“, sagt die Publizistin Weisband. „Es ist eine Phase, in der Putin versucht, sehr, sehr viel Terror zu machen.“ – die Diskussionsrunde sieht das ähnlich.

FDP-Politikerin Strack-Zimmermann kommt zu dem Schluss, dass Putin mit den wiederkehrenden Atomdrohungen „hoch pokert, um Angst zu säen“. Davon solle man sich jedoch nicht einschüchtern lassen. Die deutschen Waffenlieferungen, kommentiert sie, könnten „ruhig auch mal einen Schritt nach vorne gehen“. Bedenken sollten beiseite geschoben werden, führt sie aus. Auch der ehemalige SPD-Chef Martin Schulz stimmt zu, spricht sich später allerdings dagegen aus, Leopard-Panzer zu liefern.

Schulz warnt vor Putin: „Er ist ein KGB-Offizier“

Im Verlauf der Sendung warnt Martin Schulz, dass Putin alles zuzutrauen sei. Er führt aus: „Man muss alles ernst nehmen, was der Mann tut. Er ist ein KGB-Offizier. Ein Geheimdienstmann. Geheimdienstleute sind geschult im Täuschen, im Ausreizen aller Optionen, auch des terroristischen Vorgehens.“ Kurz darauf zieht auch er den Schluss: „Am Ende ist es so, dass sie niemals den Schritt machen, ihr eigenes System zu vernichten. Deshalb glaube ich, dass man die große Angst vor den Atomschlägen nicht haben muss. Das Drohen ist ein Teil dieser Geheimdienststrategie.“

Widerspruch regt sich kaum. Die Moderatorin holt Ergebnisse einer aktuellen Infratest-Dimap-Umfrage hervor, die belegen würden, dass 60 Prozent der Deutschen eine diplomatische Lösung des Krieges anstreben.

Marina Weisband wiegelt ab und sagt, das sei 2014 versucht wurden. Im Ergebnis hätte Putin die diplomatischen Kanäle genutzt, um mit mehr Kraft die große Invasion der Ukraine voranzutreiben. Martin Schulz entgegnet: „Wir müssen vermeiden, dass sich das wiederholt.“