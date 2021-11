Der erste Martinsumzug startet um 16.30 Uhr am Moritzhof in der Schwedter Straße 90. Der zweite Umzug, der um 17.30 Uhr beginnt, trifft sich am Elias Gemeindehaus (Göhrener Straße 11). Während des Umzugs gilt Maskenpflicht für alle Teilnehmer ab sieben Jahren. Später können sich die Teilnehmer am Martinsfeuer wärmen oder eine Bratwurst und einen Glühwein genießen. Beim Martinsfeuer gilt die 3G-Regel.