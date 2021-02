Berlin - Bei einem Kellerbrand in Marzahn ist mindestens ein Mensch verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Nähere Angaben zur Identität und der Art der Verletzung machte die Feuerwehr am Mittwoch zunächst nicht. Das Unglück ereignete sich am Mittwoch in der Schwarzwurzelstraße.

#Brand in der #Schwarzwurzelstraße in #Marzahn. Hier brennt es in einem Keller.

Die Brandbekämpfung ist eingeleitet. Wir sind aktuell mit rund 80 Kräften vor Ort bzw. auf der Anfahrt.

Die Brandbekämpfung ist eingeleitet. Wir sind aktuell mit rund 80 Kräften vor Ort bzw. auf der Anfahrt.

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 10, 2021

„Das Feuer hat sich auf rund 100 Quadratmeter ausgedehnt. Wir sind mit 110 Kräften im Einsatz“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittag. Wegen der Rauchentwicklung in den Aufgängen konnten die Bewohner vorerst nicht in ihren Wohnungen bleiben, hieß es weiter. „Wir betreuen sie vor Ort. Ein Bus steht zum Aufwärmen zur Verfügung“, so der Sprecher. Wie viele Menschen ihre Wohnungen in dem sechsgeschossigen Mehrfamilienhaus verlassen mussten, war zunächst unklar. Die Lüftungsmaßnahmen und die Kontrolle der Brandstelle sollten sich nach Angaben der Feuerwehr noch bis in den späten Nachmittag ziehen.