Marzahn: Betrunkener hält Jugendlichen Schusswaffe an den Kopf

In Berlin-Marzahn haben junge Männer einen Jugendlichen mit einer Schusswaffe bedroht und ihn geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zuvor aus bislang unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. Dabei soll ein 19-Jähriger an der Schleusinger Straße einem Jugendlichen eine Waffe an den Kopf gehalten und ihn bedroht haben. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Sonntag um 2.40 Uhr.

Nachdem der junge Mann sein Opfer massiv verängstigt hatte, schlug er zusammen mit mit einer Komplizin auf den 14-Jährigen ein, woraufhin dieser zu Boden ging. Dabei erlitt der Jugendliche Verletzungen im Gesicht. Zeugen alarmierten zwischenzeitlich die Polizei, die das betrunkene Duo kurz darauf in Tatortnähe festnahm. Die Tatwaffe, eine Schreckschusswaffe, sowie der Waffenschein des 19-Jährigen wurden beschlagnahmt. Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 3 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.