Ein Autodieb ist in der Nacht zu Freitag von der Polizei geschnappt worden. Seine Flucht wurde von einem Jägerzaun verhindert. Das teilte die Polizei Berlin am Freitagmorgen. Demnach habe ein 23-jähriger Passant gegen 1.35 Uhr eine dunkel gekleidete Person bemerkt, die sich „augenscheinlich an einer in der Schulstraße abgestellten Limousine zu schaffen machte.“ Der Zeuge informierte die Einsatzkräfte der Polizei.

Als die Ermittler wenig später eintrafen, ertappten sie den Tatverdächtigen noch „beim Hantieren an der Stoßstange des Wagens“. Eine Polizeisprecherin:„Der 30-jährige Mann versuchte zwar zunächst zu flüchten, scheiterte aber an einem 1,20 Meter hohen Jägerzaun.“ Er konnte festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und der Kriminalpolizei überstellt werden.

An dem Fahrzeug wurden Schäden an einer Seitenscheibe, der Stoßstange und dem Motorraum festgestellt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).