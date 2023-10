Marzahn-Hellersdorf: Fußgänger bei Unfall in Windschutzscheibe geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall in Hellersdorf hat ein Fußgänger am Freitagabend schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 59-jährige Mann kurz hinter einer Kreuzung an der Fritz-Lang-Straße von dem Auto einer 30-Jährigen erfasst, als er gegen 21.50 Uhr die Janusz-Korczak-Straße in Richtung Fritz-Lang-Platz überqueren wollte.

Der Mann prallte auf die Motorhaube des Autos und wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt, der Fußgänger kam mit Verletzungen am Kopf, unteren Oberkörper und am Bein ins Krankenhaus. Dort wird er stationär behandelt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.