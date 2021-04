Berlin - Ab Mittwoch übernimmt das Stadtteilzentrum und die sozialen Einrichtungen des Bezirks Marzahn-Hellersdorf die Verteilung von kostenlosen FFP2-Masken an Bedürftige. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Bezirksamts hervor.

Am Dienstag nahm Sozialstadträtin Juliane Witt die Lieferung der Masken in Empfang. Pro Standort stehen 3600 einzeln verpackte Masken zur Verteilung. Neben den Stadtteilzentren sind auch Familienzentren und Nachbarschaftsorte, sowie die beiden Tafeln und eine Betreuungsstätte für obdachlose Menschen an der Aktion beteiligt.

Träger Wuhletal gGmbH Wuhletal-Psychosoziales Zentrum gGmbH Stadtteilzentrum Mosaik Marzahn, Altlandsberger Platz 2, 12685 Berlin

Träger SOS Kinderdorf e.V.

SOS Familienzentrum Alte Hellersdorfer Straße

Träger AWO, Kreisverband Berlin Spree-Wuhle e.V.

Stadtteilzentrum Mahlsdorf Süd, Hultschiner Damm 98, 12623 Berlin

AWO Stadtteiltreff Hellersdorf Nord, Kastanienallee 53, 12627 Berlin

Träger Spielplatzinitiative Marzahn e.V. HAUS AKARI, Ahrensfelder Chaussee, Marzahn Nord-West

Träger DRK KV Berlin Nordost e.V. DRK-Begegnungszentrum „MuRInka“, Marzahn-Süd, Murtzaner Ring 15, 12681 Berlin und bei den Verteilaktionen des DRK auf dem Platz vor dem Rathaus Marzahn am Wochenende

Träger Kulturring e.V. Nachbarschaftstreff MAXIE TREFF, Maxie-Wander-Straße 56/58, 12619 Berlin

Start Dienstag, 26. Januar 2021, 10:00 Uhr

Träger Klub 74 e.V. Stadtteilzentrum KOMPASS – Haus im Stadtteil, c/o Klub 74 Nachbarschaftszentrum Hellersdorf e.V.

Kummerower Ring 42, 12619 Berlin

Träger BALL e.V. Stadtteilzentrum Biesdorf, Alt-Biesdorf 15, 12683 Berlin

Bürgerhaus Südspitze, Marchwitzastr. 24-26, 12681 Berlin

Träger Roter Baum Berlin Mehrgenerationenhaus Buntes Haus, Hellersdorfer Promenade 14, 12627 Berlin

Internationales Jugendzentrum Anna Landsberger, Prötzeler Ring 13, 12679 Berlin