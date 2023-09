Marzahn: 27-Jähriger attackiert Fußgänger mit zwei Macheten

Ein Mann hat am Freitagabend gegen 19.45 Uhr einen anderen Mann in Berlin Marzahn-Hellersdorf mit einer Machete angegriffen. Nach Angaben der Polizei am Samstag hat der 27-Jährige auf einem Platz an der Marzahner Promenade mehrfach damit auf Kopf, Rumpf und Beine des 39-Jährigen eingeschlagen. Der Angegriffene konnte fliehen und wurde von alarmierten Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige setzt sich auf eine Parkbank am Tatort und wurde dort von Polizisten festgenommen. Sie fanden zwei Macheten in seiner Tasche und beschlagnahmten sie. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von rund drei Promille. Der 27-Jährige wurde in einer psychiatrischen Klinik aufgenommen.