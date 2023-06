Marzahn-Hellersdorf: Mann wird mit Schreckschusswaffe angeschossen

Bei einem Streit im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist 26-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe verletzt worden. Der Mann war laut der Polizei am Samstagmorgen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Blumberger Damm in einen Streit mit einem 23-Jährigen geraten. Im Zuge des Streits soll der 23-Jährige dann eine Schreckschusswaffe hervorgeholt und mehrfach auf den 26-Jährigen geschossen haben. Dabei erlitt der Mann den Angaben zufolge mehrere Brandverletzungen.

Der 26-Jährige habe es geschafft, dem Tatverdächtigen die Waffe abzunehmen und ihn aus der Wohnung zu drängen. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den mutmaßlichen Täter fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam, wo ihm Blut abgenommen wurde. Die Schreckschusswaffe und das Zubehör wurden sichergestellt. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.