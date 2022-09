Ein Nachbarschaftsstreit in Berlin-Marzahn endete für einen der beiden Kontrahenten im Krankenhaus. Der 38-Jährige war am Freitagnachmittag in einem Wohnblock an der Wittenberger Straße mit seinem fünf Jahre jüngeren Nachbar aneinandergeraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Jüngere habe dann ein Schwert aus seiner Wohnung geholt und damit auf seinen Gegner eingeschlagen.

„Insgesamt drei Schläge hatten zur Folge, dass der Mann mit Verletzungen am Handgelenk und am Rücken stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde“, erklärte eine Polizeisprecherin. Als alarmierte Polizisten kurze Zeit später die Wohnung des mutmaßlichen Angreifers durchsuchten, fanden sie die Tatwaffe und stellten sie sicher. Der 33-Jährige, der gegenüber den Einsatzkräften aussagte, er sei vor seinem Angriff gegen den Brustkorb getreten worden, erstattete ebenso Anzeige.

Mit Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam wurde er wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.