Zwei Lkws haben in der vergangenen Nacht in der Raoul-Wallenberg-Straße in Marzahn gebrannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, habe ein Zeuge gegen 0.20 Uhr Rauch an einem Sattelzug bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand vollständig löschen. Kurz darauf, gegen 0.40 Uhr, bemerkte ein zweiter Zeuge einen weiteren Brand an einem anderen Lkw, ebenfalls in der Raoul-Wallenberg-Straße.

Im Führerhaus des Wagens schlief zu diesem Zeitpunkt der 49-jährige Fahrer. Er wurde von der eintreffenden Feuerwehr geweckt und blieb unverletzt. Bei den Bränden wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung laufen noch.