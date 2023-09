Marzahn: Wohnmobil brennt, Feuerwehr geht erst von dem Schlimmsten aus

Die Feuerwehr Berlin hat in der Nacht zu Samstag ein brennendes Wohnmobil in Marzahn-Hellersdorf gelöscht. Wie die Einsatzkräfte auf Twitter mitteilen, brannte das Wohnmobil auf einem Parkplatz in der Marzahner Promenade in ganzer Ausdehnung.

Die Feuerwehr war mit 20 Kräften vor Ort und konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der Berliner Zeitung: „Wir gingen erst davon aus, dass noch eine Person in dem Wohnmobil schläft. Dieser Verdacht hat sich zum Glück nicht bestätigt.“

