„Masked Singer“: Daniel Boschmann ist der Waschbär Moderator Daniel Boschmann musste seine pelzige Maske ablegen: Während seine Tanzeinlagen gut ankamen, konnte der Waschbär die Zuschauer mit seinem Gesang ni... dpa

Moderator Daniel Boschmann war als Waschbär verkleidet. Thomas Banneyer/dpa

Köln -Fernsehmoderator Daniel Boschmann ist als Waschbär aus der ProSieben-Musikshow „The Masked Singer“ ausgeschieden. Der 42-Jährige, der überwiegend aus dem „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ bekannt ist, erhielt zu wenige Stimmen der Zuschauer und musste seine pelzige Maske deshalb ablegen. „Ich möchte mich bedanken, dass ihr mich auf die Reise mitgenommen habt“, sagte er. „Ich gebe zu: Ich wäre gerne länger geblieben.“ In der Sendung hatte er zuvor „Pretty Fly (For a White Guy)“ von der Skatepunk-Band The Offspring gesungen.