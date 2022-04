In einigen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt auch nach den beschlossenen Lockerungen weiterhin die Maskenpflicht. Dazu gehören auch Fahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Verwirrung gibt es allerdings darum, ob die Pflicht zum Tragen einer Maske auch für Bahnsteige und den Innenbereich von Bahnhöfen besteht. Hier gibt es unterschiedliche Regelungen – je nachdem, ob die Bahnanlagen von der Deutschen Bahn oder von der BVG betrieben werden.

Beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg heißt es dazu: Die FPP2-Maskenpflicht gilt in allen ÖPNV-Fahrzeugen. Ausgenommen von dieser Pflicht sind unter anderem Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und Menschen, die aus medizinischen Gründen keinen Mund- und Nasenschutz tragen dürfen.

Bei der Berliner S-Bahn (gehört zur Deutschen Bahn) wird darauf hingewiesen, dass Fahrgäste in Berlin und Brandenburg in öffentlichen Verkehrsmitteln eine FFP2-Maske tragen müssen. Ein Bahnsprecher sagte der Berliner Zeitung: „Wir setzen die entsprechenden Gesetze und Verordnungen um.“ Eine Pflicht zum Tragen einer Maske auf von der DB betriebenen Bahnhöfen und Bahnsteigen gibt es demnach also nicht.

Ein Bahnhof und zwei Regelungen

Anders ist das bei der BVG. Hier gilt die Maskenpflicht im gesamten Areal, also auch auf Bahnsteigen und U-Bahnhöfen. Hier heißt es: „Beim Warten an Bahnhöfen oder Haltestellen halte bitte möglichst viel Abstand zu anderen Fahrgästen. Denke bitte immer daran, die Maske jederzeit zu tragen.“ Und weiter: „Damit sich alle Fahrgäste möglichst sicher fühlen können, sind unser Sicherheitspersonal und die Polizei regelmäßig in Fahrzeugen und Bahnhöfen unterwegs, um die Einhaltung dieser Regeln zu kontrollieren und die Maskenpflicht durchzusetzen.“ Wer keine Maske trägt und nicht zu einer maskenbefreiten Personengruppe gehört, riskiert zudem eine Strafe von mindestens 50 Euro.

Die unterschiedlichen Regelungen führen mitunter zu skurrilen Situationen. So gibt es etwa am Alexanderplatz, dem Hauptbahnhof oder auch dem Bahnhof Friedrichstraße innerhalb eines Gebäudes unterschiedliche Regelungen. In den von der Bahn betriebenen Bereichen gilt hier nach derzeitigem Kenntnisstand keine Maskenpflicht, in den Arealen unter Hoheit der BVG hingegen schon. Bedeutet: Wer aus der S-Bahn steigt, darf die Maske abnehmen. Sobald er den S-Bahn-Bereich verlässt und den BVG-Bereich betritt, muss er die Maske wieder aufsetzen.

Eine einheitliche Regelung ist hier derzeit nicht vorgesehen. Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung teilte auf Anfrage der Berliner Zeitung mit: „Nach Paragraph 2 Absatz 3 Basisschutzmaßnahmenverordnung (BaSchMV) gilt Maskenpflicht lediglich in den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs. Für das Verhalten auf Bahnsteigen und in Bahnhöfen trifft die BaSchMV hingegen keine Regelungen.“