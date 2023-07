Massaker: Mindestens 40 Zivilisten in im Kongo getötet

Bei Angriffen bewaffneter Gruppen im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo sind nach UN-Angaben binnen drei Tagen mindestens 40 Zivilisten getötet worden. Wie das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) am Dienstag mitteilte, wurden die Menschen bei Angriffen in der Nähe der Stadt Bunia in der Provinz Ituri getötet.

Insgesamt seien in diesem Jahr in Ituri schon mehr als 600 Zivilisten getötet und etwa 345.000 Menschen vertrieben worden. „Wir verurteilen diese Gewalt auf das Schärfste und fordern alle Parteien auf, sich an das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte zu halten“, erklärte das UN-Büro.

Die ressourcenreiche Demokratische Republik Kongo wird seit Jahrzehnten von bewaffneten Milizen geplagt. Besonders in der Provinz Ituri, die an der Grenze zu Uganda liegt, und in der Provinz Nord-Kivu kommt es immer wieder zu Angriffen auf Zivilisten.