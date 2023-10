Massenkarambolage auf der A2 - Ein Schwerverletzter

Bielefeld -Eine Massenkarambolage auf der A2 bei Bielefeld ist nach einer Bilanz der Polizei doch noch vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Bei dem Zusammenstoß von 17 Fahrzeugen am Dienstagabend sei nur eine Person schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Acht Personen seien mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt worden. Zunächst hatten die Einsatzkräfte die Zahl der Verletzten höher angegeben. Zahlreiche Autos seien völlig demoliert worden.

Der genaue Hergang der Massenkarambolage zwischen dem Kreuz Bielefeld und Gütersloh sei weiterhin unklar. Die Situation sei für die Ermittler unübersichtlich. Klar sei aber, dass die Unfallserie gegen 18.05 Uhr „bei regennasser Fahrbahn und tiefstehender Sonne“ passierte, schrieb die Polizei. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team habe vor Ort Spuren gesichert und müsse diese nun weiter auswerten.

Nach dem Unfall war die A2 in Richtung Dortmund bis in die Nacht hinein gut sieben Stunden lang gesperrt, der Verkehr wurde über die A33 umgeleitet. In der Nacht zum Mittwoch um 1.30 Uhr sei die Autobahn wieder freigegeben worden.