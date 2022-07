Eigentlich ist es ein beliebter Ausflugsort für Familien. Doch nun wurde einer der Erlebnisparks mit Gewalt überschattet. Bei einer Massenschlägerei von Karls Erdbeerhofs in Rövershagen bei Rostock sind drei Menschen verletzt worden. Insgesamt seien am Freitagabend rund 100 Erntehelfer in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Zu dem Zeitpunkt war das Gelände für Besucher bereits geschlossen.

Eine größere Gruppe ukrainischer Mitarbeiter sei mit einer Gruppe Rumänen in Streit geraten. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung war es um Nichtigkeiten gegangen, etwa um zerbrochene Flaschen und Aufräumarbeiten. Zu der Prügelei sei es demnach in den Mitarbeiterunterkünften gekommen.

Ukrainer wurden mit gefährlichen Gegenständen attackiert

Im Laufe der Streitigkeiten griffen dann drei rumänische Staatsbürger zu gefährlichen Gegenständen und attackierten die Ukrainer, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen seien dabei verletzt worden und mussten in eine Rostocker Klinik gebracht werden. Zwei der drei Tatverdächtigen seien ermittelt und vorläufig festgenommen worden.

Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.