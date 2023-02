„Massiv und angsteinflößend“: Starkes Erdbeben in Neuseeland Erst sorgt Zyklon „Gabrielle“ für schwere Überschwemmungen in Neuseeland, dann bebt auch noch die Erde und versetzt viele Menschen in Panik. dpa

HANDOUT - Menschen auf dem Dach eines Hauses in Napier und warten darauf, von einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht zu werden. P/dpa Hogp/New Zealand Defense Force/A

Wellington -Ein schweres Erdbeben hat am Mittwochabend (Ortszeit) Neuseeland erschüttert. Nach Angaben der nationalen Erdbebenwarte Geonet hatte das Beben eine Stärke von 6,1. Das Zentrum lag nahe der Hauptstadt Wellington in etwa 48 Kilometern Tiefe im Meer, jedoch waren die Erdstöße in vielen Landesteilen zu spüren.