Massive Störung bei Microsoft: Weltweiter Ausfall von Teams und Outlook

Zahlreiche Microsoft-365-Dienste sind an diesem Mittwochmorgen gestört. Der Konzern arbeitet an einer Lösung.

Das Microsoft-Logo ist in Issy-les-Moulineaux, außerhalb von Paris, an einem Bürogebäude zu sehen. Michel Euler/AP

Eine weltweite Störung bei Microsoft hat am Mittwoch zu einem Ausfall zahlreicher Dienste des Software-Konzerns geführt. Auch deutsche Nutzer berichteten auf Portalen wie „allestörungen.de“, dass unter anderem die Bürokommunikations-Plattform Teams und der E-Mail-Service Outlook nicht funktionierten. Auch Spieleserver, wie etwa vom Computerspiel „Minecraft“, oder der Live-Zugang zur Microsoft-Konsole Xbox, sind betroffen. Microsoft bestätigte, dass die Netzwerkinfrastruktur weltweit gestört war. An einer Lösung werde gearbeitet, hieß es auf der entsprechenden Webseite des Konzerns.

Inzwischen sei bekannt, dass Probleme bei der Netzwerkkonfiguration zu den Ausfällen geführt hätten, teilt das Unternehmen am Vormittag per Twitter mit. Microsoft gab die Zahl der von der Störung betroffenen Nutzer nicht bekannt, aber neben Deutschland und den USA seien Berichten zufolge auch in Australien, Großbritannien, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vermehrt Ausfälle gemeldet worden.

Auf Microsofts Cloud-Diensten wie Azure setzen nicht nur die hauseigenen Angebote des Konzerns, sondern auch viele Start-ups und große Unternehmen greifen auf sie für ihren Betrieb zurück.