Wiederkehrende Gerüchte über eine mögliche Trennung von Mats und Cathy Hummels bekommen neues Feuer. Der Fußballstar von Borussia Dortmund soll angeblich in privatem Kontakt zu Fotomodel Céline Bethmann stehen. Chatprotokolle, die Bethmann selbst veröffentlichte, sorgen im Internet für Aufregung. Die Gewinnerin von „Germany’s Next Topmodel“ 2017 heizt Spekulationen über mögliche Treffen mit BVB-Profi Hummels an. Schon vor einigen Tagen hatte sie auf Instagram ein Foto eines gedeckten Tisches geteilt und darauf Mats Hummels verlinkt. Dazu hieß es schlicht: „Dinner-Date“. Nun wird die Sache etwas konkreter.

Screenshot: Instagram/Céline Bethmann Céline Bethmann veröffentlichte auf Instagram mutmaßliche Auszüge aus ihrer privaten Kommunikation mit Mats Hummels.

Bethmann dokumentiert auf Instagram einen Chatverlauf zwischen ihr selbst und – wie es scheint – dem offiziellen Profil des Fußballprofis. Darin stellt sie Hummels die Frage, ob er Single sei. Die Antwort: „Oh Gott, ja. Sonst lade ich dich doch nicht ein.“ Daraufhin Bethmann: „Okay gut. Wollte nur wenigstens einmal gefragt haben.“ Das klingt wie eine Bestätigung der vielfach gemutmaßten Trennung von Mats und Cathy Hummels. Doch von ihm gibt es weiter keine Stellungnahme. Der Sportstar ist bekannt dafür, sein Privatleben möglichst im Verborgenen zu halten.