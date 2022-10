Matthew Perry: Millionen ausgegeben, um nüchtern zu werden Mit 14 soll Schauspieler Matthew Perry bereits zur Flasche gegriffen haben. Es folgen Jahrzehnte des Alkohol- und Drogenmissbrauchs, die der frühere „Friends... dpa

ARCHIV - Hollywoodstar Matthew Perry hat in der Serie «Friends» jahrelang die Rolle des Chandler Bing verkörpert. pa Terence Patrick/HBO Max via AP/d

New York -„Friends“-Schauspieler Matthew Perry hat sich in einem Interview mit der „New York Times“ ausführlich zu seiner Suchterkrankung geäußert. „Ich habe wahrscheinlich neun Millionen Dollar oder so ausgegeben, um nüchtern zu werden“, sagte der 53-Jährige. Laut „New York Times“ sagte der Schauspieler weiter, dass er seit 18 Monaten nicht mehr trinke und keine Drogen nehme.