Mehr als 30 deutsche Stars haben sich zusammengeschlossen und ziehen vor das Bundesverfassungsgericht. Über die GG-Gewerkschaft des früheren Abgeordneten Marcel Luthe haben die Promis jetzt Verfassungsbeschwerde eingereicht. Auf der Liste der Kläger stehe Namen wie Matthias Reim (Vater von Julian Rein), Dieter „Maschine“ Birr, Lisa Fitz, Julia Neigel, Simone Thomalla (Mutter von Sophia Thomalla) und Helmut Zerlett. Die Künstler klagen gegen das Urheberrechtsgesetz.

Konkret geht es um eine deutsche Sonderregelung: Sie erlaubt es den Nutzern der großen Player im Netz wie Youtube, Facebook, Instagram oder TikTok, Musikstücke ohne Kontrolle 15 Sekunden lang ungefragt zu übernehmen und ins Netz zu stellen. Zunächst kostenlos. Zwar hat der Urheber des Originals theoretisch die Möglichkeit, unter gewissen Umständen und im Nachhinein gegen die Veröffentlichung vorzugehen. In den Weiten des Internets ist das aber nahezu unmöglich, so die Künstler.

„Unmöglich, alle Rechtsverletzungen im Internet zu erfassen“

In der Klage der Künstler und der GGG heißt es: „Zunächst ist die „erlaubte Nutzung“ so gestaltet, dass der Rechteinhaber auf die von ihm (ggf. zufällig) festgestellte Nutzung auf der Plattform eines Diensteanbieters reagieren muss, obwohl er nicht einmal klar weiß, wann, wo und in welcher Häufigkeit seine Werke unerlaubt in Anspruch genommen werden oder in Zukunft würden.“ Es gebe hierzu „keinen Vertragspartner, der ihm darüber Auskunft geben könnte.

Den Ursprung der Rechtsverletzung auf Kanälen wie Tik Tok, Facebook oder Instagram zu finden sei „wie eine nie endende Suche im Heuhaufen. Es ist unmöglich alle Rechtsverletzungen im Internet zu erfassen, wenn die unerlaubte Nutzung und Verteilung einer Ton- oder Bildaufnahme durch einen einzigen Nutzer durchgeführt wird, aber wie ein Tsunami zig-tausendfach kopiert und verbreitet wird“.

Weil in anderen europäischen Staaten „die Werke eben nicht für die Nutzung bis zu einer Bagatellgrenze zur Enteignung wesentlicher Teile von Kunstwerken freigegeben worden sind“, wäre der „Wettbewerbsschaden für deutsche Künstler verheerend“, da „die Kollegen in anderen europäischen Staaten dieses Problem nicht per Prozess und mit erheblichem wirtschaftlichem Aufwand wegen eines französischen, belgischen, spanischen oder schwedischen Gesetzes bei einem Gericht und gegen den Verbraucher beheben lassen müssten“.

Ausschnitte von maximal 15 Sekunden

Von Befürwortern des Gesetzes wird immer wieder darauf verwiesen, dass es sich bei der erlaubten Nutzung nur um Ausschnitte von maximal 15 Sekunden handelt. In der Klage heißt es dazu: „Die Nutzung einer Tonaufnahme von 15 Sekunden beinhaltet im schlechtesten Falle den gesamten Refrain eines Werkes, der damit erkannt wird und dem Verfasser, Autor, Interpreten und ausübenden Künstler als wirtschaftlicher Verlust bei kostenloser Nutzung voll zugeordnet wird, da die Nutzung nicht vergütet wird.“

Dann nennt der Anwalt der Gewerkschaft einige Beispiele: „Der Refrain des Werkes „Mamma Mia“ der Band ABBA dauert insgesamt sechs Sekunden, danach folgt der Pre-Refrain und erneut der Refrain. Damit ist im Lied für den Verbraucher alles erkannt. Der Refrain von Knockin' On Heaven's Door dauert zehn Sekunden. Die Wiedererkennung des Werkes Yesterday der Beatles beginnt mit dem ersten gesungenen Wort des Liedes, der bei 2 Sekunden endet.“

Eine Tonaufnahme eines Musikwerkes kostet nach Angaben der Kläger je nach Qualität zwischen 10.000 bis 50.000 Euro. In der Klage heißt es dazu: „Man könnte für diese Summe auch ein Auto kaufen. Der Gesetzgeber käme aber niemals auf die Idee, eine Auto der Öffentlichkeit als „geringfügige Nutzung“ zur Verfügung zu stellen und von einer Bagatelle zu sprechen, wenn jeder und dem Besitzer völlig unbekannte x-beliebige Fahrer für eine gewisse Zeit am Steuer damit machen könne, was er will, während der Eigentümer kein Mitspracherecht hätte.“

„Bestimmte Künstler gezielt finanziell entschädigt“

Gewerkschaftsboss Marcel Luthe sagte der Berliner Zeitung dazu: „Wir haben in den letzten Jahren beispiellose Eingriffe in die Kunstfreiheit erleben müssen, die nicht umsonst ein zentraler Bestandteil unserer Werteordnung ist. Dieses Gesetz nimmt vielen Künstlern die kreative und finanzielle Freiheit, unabhängig Kritik zu üben. Das ist für jeden Demokraten vollkommen inakzeptabel.“ Und weiter: „Dass es niemandem im Deutschen Bundestag aufgefallen ist, dass man die vielen kreativen Köpfe unseres Landes damit in eine Abhängigkeit bringt, ist schon sehr erstaunlich.“ Dies gelte „umso mehr, als dass die Bundesregierung gezielt bestimmte Künstler finanziell entschädigt hat.“

Eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung der Klage und dem Kampf gegen das Urheberrechtsschutzgesetz spielt die Sängerin Julia Neigel. Sie hatte bereits mit einem offenen Brief für Aufsehen gesorgt, in dem es hieß: „Der Schutz unserer Rechte im digitalen Raum ist mit den Maßnahmen in der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden existenziellen Bedrohung für viele dringlicher denn je. Uploadplattformen, die mit unseren Werken erhebliche Gewinne erzielen, müssen endlich effektiv in die Verantwortung und Haftung genommen werden.“

Welche Stars ziehen vor Gericht?

Luthe sagte der Berliner Zeitung weiter, er freue sich sehr, dass„ wir gemeinsam so viele große Künstler solidarisch zusammengebracht haben, um eine große, freie und unabhängige Kunstszene mit der GGG zu verteidigen.“