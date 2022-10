Nach Burnout: Matthias Reim kehrt auf die Bühne zurück Fast zwei Monate gab er keine Konzerte, eine wochenlange Krankheit zwang ihn zur Pause. Nun will Matthias Reim aber wieder durchstarten. dpa

Matthias Reim kehrt nach einer krankheitsbedingten Zwangspause auf die Bühne zurück. dpa/Malte Krudewig

Stuttgart -Nach einer wochenlangen Erkrankung will der Schlagersänger Matthias Reim auf die Bühne zurückkehren. Den ersten großen Auftritt nach seiner „gesundheitsbedingten Zwangspause“ werde Reim (64, „Verdammt, ich lieb' dich“) bei der Veranstaltungsreihe „Die Schlagernacht des Jahres“ am 29. Oktober in Oberhausen absolvieren, teilte der Konzertveranstalter Semmel-Concerts auf Facebook mit.