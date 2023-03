„McLeods Töchter“-Star Peter Hardy ist tot

Der Schauspieler Peter Hardy starb beim Schnorcheln am South Beach bei Fremantle.

AAP/imago

Der australische Schauspieler Peter Hardy ist gestorben. Wie The Sun berichtet, war der 66-Jährige an der Westküste schnorcheln, als er das Bewusstsein verlor. Rettungskräfte versuchten noch, Hardy wiederzubeleben, allerdings ohne Erfolg.

Hardy war durch seine Rolle in der Serie „McLeods Töchter“ bekannt. Zudem spielte er in mehreren Musicals mit, darunter der australischen Produktion von „Mamma Mia“.

Hardys Bruder Michael bestätigte die Todesnachricht in einem Statement: „Ich bin am Boden zerstört. Mein Bruder Peter Hardy ist heute Morgen plötzlich verstorben. Ruhe in Frieden, mein geliebter kleiner Bruder.“