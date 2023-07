Einem neuen Bericht zufolge hat der CIA-Chef in der vergangenen Woche direkten Kontakt zu seinem russischen Amtskollegen aufgenommen. Was hat er ihm mitgeteilt?

Die New York Times und das Wall Street Journal berichten, dass CIA-Direktor William Burns nach dem gescheiterten Putsch in Russland in der vergangenen Woche mit dem russischen Spionagechef Sergej Naryschkin telefoniert hat, um dem Kreml zu versichern, dass die Vereinigten Staaten keine Rolle dabei gespielt haben. Es handelte sich dabei um den ersten Kontakt auf höchster Ebene zwischen den beiden Regierungen seit dem Vorfall.

„Weitere Einzelheiten des Gesprächs, das in dieser Woche stattfand, nachdem Jewgeni Prigoschin den Einmarsch seiner Truppen nach Moskau am Samstag plötzlich gestoppt hatte, konnten nicht ermittelt werden“, heißt es im Wall-Street-Journal-Bericht. „Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab. ‚Wir werden uns nicht zu den Einzelheiten einzelner diplomatischer Gespräche äußern‘, sagte ein Beamter.“

Am vergangenen Montag erklärte Präsident Joe Biden, dass der Aufstand unter dem Kommando von Jewgeni Prigoschin Teil eines internen Kampfes sei und dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten nicht daran beteiligt seien. „Das war Teil eines Kampfes innerhalb des russischen Systems“, sagte er im Weißen Haus.

Biden: „Putin keinen Vorwand geben, Nato verantwortlich zu machen“

Biden sagte, bei einem Gespräch mit Verbündeten nach Beginn der Wagner-Revolte hätten er und seine Gegenüber festgehalten, dass dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kein Vorwand dafür gegeben werden dürfe, den Westen und die Nato verantwortlich zu machen. „Wir haben klargestellt, dass wir nicht involviert sind“, sagte der US-Präsident. „Wir hatten damit nichts zu tun.“

Am Freitagabend war der monatelange Machtkampf zwischen dem Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, und der russischen Militärführung eskaliert. Wagner-Kämpfer marschierten von der Ukraine aus nach Russland ein, als Ziel gab Prigoschin an, die Militärführung in Moskau zu stürzen.



Nach rund 24 Stunden Aufstand vollzog Prigoschin dann am Samstagabend überraschend eine Wende und beorderte seine Söldner zurück in ihre Lager. Nach Angaben des Kreml sollten er und seine Söldner straffrei bleiben und Prigoschin nach Belarus ins Exil gehen.