So richtig glücklich und erfolgreich war seine Zeit in England bisher nicht. Nun könnte der deutsche Fußball-Nationalstürmer Timo Werner Medienberichten zufolge als Teil eines Tauschgeschäfts aus der englischen Premier League in die italienische Serie A wechseln.

Laut den Berichten vom Samstag erwägen Werners Club FC Chelsea und Italiens Rekordmeister Juventus Turin einen solchen Deal. Laut Tuttosport wollen die Blues den 26-Jährigen im Tausch für Juves niederländischen Verteidiger Matthijs De Ligt abgeben.

Ein Problem könnte allerdings das Geld sein, meldete Sky Sport Italia. Demnach bietet Chelsea neben Werner einen Betrag für De Ligt, der den Bianconeri zu niedrig sein soll. Beide Vereine hätten bereits miteinander gesprochen, die Verhandlungen hätten aber noch nicht begonnen, berichtete der TV-Sender ohne Nennung einer Quelle.

Beim FC Chelsea fand Werner, obwohl er als Ergänzungsspieler die Champions League gewann, bisher nicht das richtige Umfeld.