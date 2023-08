Einigung: Axel Springer und Julian Reichelt ziehen Klagen zurück

Der Journalist Julian Reichelt und der Axel-Springer-Verlag haben ihren Rechtsstreit beigelegt. Die beiden Parteien haben sich außergerichtlich geeinigt, wie der Springer-Verlag in einer Pressemitteilung am Dienstag mitteilte. Dies bestätigte Julian Reichelt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Worauf sich die Parteien im Detail geeinigt haben, ist unbekannt. In der Klage des Axel-Springer-Verlags gegen Reichelt forderte der Medienkonzern die Abfindung des einstigen Bild-Chefredakteurs zurück, in siebenstelliger Höhe, plus eine Vertragsstrafe in sechsstelliger Höhe. Es ging demnach um Millionenbeträge.

Reichelt solle gegen „Vereinbarungen zur Vertraulichkeit sowie zur Herausgabe und Löschung interner Daten“ verstoßen haben, so eine Springer-Sprecherin. Auf die Klage hatte Reichelt mit einer Gegenklage reagiert. „Auf Basis der nun erzielten Einigung wird Axel Springer die Klage und Julian Reichelt die Widerklage vor dem Berliner Arbeitsgericht zurücknehmen“, heißt es in der aktuellen Mitteilung.