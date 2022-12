Meese: Brei auf van-Gogh-Bild werfen ist „superscheiße“

Jonathan Meese, Künstler, hat eine klare Meinung zu bestimmten Aktionen von Klima-Aktivisten in Museen. Er hasse das „ständig befeuerte Geschrei vom Weltuntergang“, sagte er in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“.

Der Künstler Jonathan Meese hat eine klare Meinung zu bestimmten Aktionen von Klimaaktivisten in Museen. Er hasse das „ständig befeuerte Geschrei vom Weltuntergang“, sagte er in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitagsausgabe), das er gemeinsam mit dem Filmemacher und Schriftsteller Alexander Kluge gab. „Und Rache ist super bei Richard Wagner, und Rache ist scheiße in der Realität. Und Rache an van Gogh, indem man ihn mit Brei bewirft, ist sogar superscheiße“, sagte er. „Es ist mir egal, wie viel Dollar van Goghs Bilder kosten – aber wie kann man nicht mit dem Herzen sehen, was seine Bilder wert sind? Vincent van Gogh ist purste, reinste Liebe!“

Klima-Aktivisten attackieren immer wieder Kunstwerke. Als Initialzündung gilt eine Aktion von Just Stop Oil in der Londoner National Gallery, wo zwei junge Frauen Tomatensuppe in Richtung des berühmten Werks „Sonnenblumen“ von van Gogh geworfen worden.