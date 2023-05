Mega-Datenleck bei Tesla: Gehaltsdaten von 100.000 Mitarbeitern geleakt

Ein Ex-Mitarbeiter von Tesla soll mehr als 20.000 Dateien mit persönlichen und geheimen Daten aus dem IT-System geschmuggelt haben. Was bisher bekannt ist.

Beim Elektroauto-Bauer Tesla hat es offenbar ein großes Datenleck gegeben. Das Handelsblatt berichtet, ihm seien 100 Gigabyte Daten zugespielt worden, die aus Teslas IT-Systemen stammen könnten. Von deutlich über 20.000 Dateien ist die Rede, darunter Tabellen mit Privatadressen und Gehaltsinformationen von rund 100.000 Tesla-Mitarbeitern. Auch sensible Informationen zu Kunden und Geschäftspartnern sollen darunter sein.

In anderen als vertraulich gekennzeichneten Dokumenten geht es dem Bericht zufolge um Projekte zum autonomen Fahren und neuen Batterie-Technologien oder um den geplanten Elektro-Pickup des US-Herstellers.

Datenleck: Ex-Mitarbeiter von Tesla wird verdächtigt

Das Handelsblatt berichtet weiter, dass ein Ex-Mitarbeiter von Tesla für das große Datenleck verantwortlich sein könnte. Diese Vermutung, heißt es, habe das Unternehmen ausgesprochen. Tesla wolle nun rechtliche Schritte gegen den Verdächtigten einleiten.

Ein Sprecher der Landesdatenschutzbeauftragten in Brandenburg sagte der Zeitung, dass „ernst zu nehmende Hinweise auf mögliche Datenschutzverletzungen durch den Automobilkonzern Tesla“ vorliegen. Auch die Datenschutzaufsicht in den Niederlanden sei bereits über den Fall in Kenntnis gesetzt. Dort steht Teslas Europazentrale.