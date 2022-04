Knapp zwei Wochen vor Ostern hat Ferrero in Deutschland und anderen Ländern mehrere Chargen von Kinder-Produkten in Deutschland zurückgerufen, darunter einige von Überraschungseiern und Schoko-Bons. Hintergrund ist ein möglicher Zusammenhang zwischen den Schoko-Produkten und einem Salmonellen-Ausbruch. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) gab am Dienstag eine Warnung vor Kinder-Schokolade-Produkten heraus. Ferrero teilte mit, dass man sich freiwillig und vorsorglich zu dem Rückruf ausgewählter Chargen von Kinder-Produkten in Deutschland entschlossen habe.

2. UPDATE: #RÜCKRUF | #WARNUNG | Möglicher Zusammenhang von in B hergestellten #FERRERO Kinder-Produkten mit einem #Salmonellen-Ausbruchsgeschehen > Hersteller stellt neue, jetzt bebilderte #Pressemitteilung mit weiteren Produkten und Details bereit https://t.co/ApEtoqGcGK (PDF) pic.twitter.com/9J3nycYdUA — produktrueckrufe.de (@Rueckrufportal) April 5, 2022

Nun beschäftigen sich auch zwei EU-Behörden mit dem Salmonellen-Ausbruch. Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC haben Untersuchungen zu dem Ausbruch aufgenommen und wollen in der kommenden Woche eine Einschätzung dazu veröffentlichen. Bislang seien 105 bestätigte Fälle sowie 29 Verdachtsfälle aufgetaucht, die meisten davon bei Kindern im Alter von unter zehn Jahren, teilten die in Parma und Stockholm ansässigen Behörden am Mittwoch mit.

Vier bestätigte Salmonellen-Fälle in Deutschland

Fast die Hälfte aller bisher gemeldeten Infektionen gab es den Angaben zufolge in Großbritannien, wo bereits am 7. Januar der erste Fall nachgewiesen worden war. In Deutschland sind demnach bislang vier bestätigte und drei mutmaßliche Fälle bekannt. Betroffen sind auch Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Schweden.

Wie EFSA und ECDC weiter mitteilten, ist der Ausbruch durch einen ungewöhnlich hohen Anteil an Kindern gekennzeichnet, die ins Krankenhaus müssen, darunter einige mit schweren Symptomen wie blutigem Durchfall. Bestimmte Schokoladenprodukte seien als wahrscheinlicher Infektionsweg identifiziert worden.

Diese Kinder-Produkte sind von dem Rückruf betroffen: Kinder-Überraschungseier (Dreierpack) mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen April und Juni 2022

Kinder-Schoko-Bons und Kinder-Schoko-Bons White mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen Mai und September 2022

Kinder-Überraschung Maxi (100 Gramm)

Kinder-Mini-Eggs (100 Gramm)

Kinder-Mix-Packungen, die einen der oben genannten Artikel enthalten, mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen August und September 2022

Alle Artikel wurden laut Ferrero in Belgien hergestellt. Am Mittwoch teilte auch die norwegische Lebensmittelaufsichtsbehörde Mattilsynet mit, dass verschiedene Kinder-Produkte vom norwegischen Markt genommen werden. Die Behörde verwies ebenfalls darauf, dass diese zurückgerufenen Produkte in Belgien produziert worden seien. (mit dpa)