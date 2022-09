Berlin - Auch im laufenden Jahr hat es bereits wieder mehrere hundert Angriffe von Berliner Gefängnisinsassen auf andere Gefangene gegeben. Außerdem kam es zu Tätlichkeiten gegen das Wachpersonal, aber in einem deutlich kleineren Ausmaß, wie aus einer Antwort der Senatsjustizverwaltung auf eine AfD-Anfrage hervorgeht. Insgesamt wurden bis Juli 218 Angriffe von Gefangenen untereinander registriert (2021: 379). Dazu kamen 22 Übergriffe von Gefangenen auf Wachleute (2021: 55).

In der Jugendstrafanstalt waren es 73 Schlägereien oder sonstige Angriffe von Insassen auf andere Gefangene. Es folgte das große Berliner Gefängnis Heidering südlich der Hauptstadt in Brandenburg mit 63 Tätlichkeiten, die JVA Tegel (44), das Untersuchungsgefängnis Moabit (21) sowie das Gefängnis Plötzensee und der offene Vollzug mit wenigen Taten. Im Frauengefängnis wurden nur 3 Angriffe gezählt.

In Heidering gehörte dazu im laufenden Jahr auch eine Massenschlägerei am 18. April von zwei Gruppen und etwa 50 Gefangenen verschiedener Nationalität. Eine Gruppe soll versucht haben, die andere Gruppe auf einer Wohnebene zu unterdrücken, ihnen die Benutzung der Küche zu untersagen und eigene Regeln festzulegen. Bei einer Freistunde an der Luft eskalierte die Lage. Es gab mehrere Verletzte, auch unter den Justizbeamten.

Die meisten Angriffe auf Wachleute ereigneten sich im Untersuchungsgefängnis Moabit, wo es zu 8 der 22 Taten kam. Die anderen Gefängnisse lagen darunter. Auch hier waren die Zahlen in den früheren Jahren ähnlich.