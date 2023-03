Mehr als 360 000 Mitglieder in Brandenburger Sportvereinen Während der Corona-Pandemie gingen die Sportvereine auch in Brandenburg durch eine schwere Zeit - Breitensport und Wettkämpfe waren nur sehr eingeschränkt mö... dpa

Kinder spielen auf einem Kunstrasenplatz Fußball. Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Potsdam -Nach einem Einbruch der Beteiligung während der Corona-Pandemie verzeichnen die Sportvereine in Brandenburg eine Rekordzahl an Mitgliedern: Zum 1. Januar 2023 waren 361.829 Mitglieder in den knapp 3000 Vereinen registriert, wie der Präsident des Landessportbundes (LSB), Wolfgang Neubert, am Freitag berichtete. Das waren 16.000 mehr als im Vorjahr und auch rund 6000 mehr als vor der Corona-Pandemie. Dies sei die höchste Zahl in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Landessportbundes, sagte Neubert.