Mehr als 40 verletzte Polizisten in Silvesternacht in Berlin Bei Angriffen in der Silvesternacht in Berlin sind nach jüngsten Angaben der Polizei 41 ihrer Einsatzkräfte verletzt worden. Zu der Schwere der Verletzungen ... dpa

Polizeibeamte in Berlin stehen hinter explodierendem Feuerwerk. pa/Archivbild Julius-Christian Schreiner/TNN/d

Berlin -Bei Angriffen in der Silvesternacht in Berlin sind nach jüngsten Angaben der Polizei 41 ihrer Einsatzkräfte verletzt worden. Zu der Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher am Montagabend keine Angaben machen. Im Zusammenhang mit den Vorfällen habe es 159 Festnahmen gegeben, sagte der Sprecher. Es handele sich überwiegend um junge Männer beziehungsweise Jugendliche, hieß es. Ermittelt wird nicht nur wegen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte, sondern auch wegen Brandstiftung, Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz oder Landfriedensbruchs.