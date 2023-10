Mehr als 50 Linken-Mitglieder haben am Montag bei der Landesschiedskommission der Partei in Nordrhein-Westfalen einen Antrag auf Ausschluss von Sahra Wagenknecht eingereicht. Mit ihren Plänen für eine eventuelle Parteineugründung verstoße Wagenknecht „erheblich gegen die Grundsätze sowie gegen die Ordnung der Partei und fügt ihr dabei schweren Schaden zu“, heißt es in dem AFP vorliegenden Ausschlussantrag. Wagenknecht wird „in besonderer Weise schädigendes und illoyales Verhalten“ vorgeworfen.

Unter den 58 Antragstellern sind Mitglieder von Landtagen und Landesvorständen, Kommunalpolitiker sowie zwei Linken-Bundestagsabgeordnete. In dem Antrag wird auf eine „in ihrer bisherigen Relevanz existenzbedrohten Situation der Partei“ verwiesen. Die fortdauernde Parteimitgliedschaft Wagenknechts sowie ihre Position als Bundestagsabgeordnete gefährdeten „die grundgesetzlich vorgesehene Funktion der Partei, an der politischen Meinungs- und Willensbildung der Bevölkerung teilzuhaben“.

Wagenknecht nimmt Linken laut Unterzeichnern „klares Profil“

„Eine Partei, die von ihrer eigenen prominenten Bundestagsabgeordneten permanent Widerspruch erntet, bietet kein klares Profil, wirkt zerstritten und unattraktiv“, erklärten die Linken-Fraktionschefin in der Bremer Bürgerschaft, Sofia Leonidakis, und die Berliner Landesparlamentarierin Elif Eralp für die Unterzeichner des Ausschlussantrags. Wagenknechts Vorgehen sei „unvereinbar mit ihrer Rolle als Bundestagsabgeordnete und Mitglied unserer Partei“. Daher werde nun der formelle Weg für einen Parteiausschluss beschritten.

Wir haben heute mit Genoss*innen bundesweit 1 Ausschlussantrag gegen Sahra Wagenknecht eingereicht,weil sie durch ihre Neugründungspläne & dem permanenten Widerspruch zu beschlossenen Positionen, bspw. in der Migrationsfrage unsrer Partei @dieLinke massiv schadet!#Zukunftbeginnt pic.twitter.com/PKfTEEscBC — Elif Eralp (@ElifEralpBerlin) October 9, 2023

Bereits 2021 hatten einige Linken-Politiker bei der Landesschiedskommission in Nordrhein-Westfalen einen Ausschlussantrag gegen Wagenknecht eingereicht. Dieser stand im Zusammenhang mit deren Buch „Die Selbstgerechten“, in dem sie scharfe Kritik an ihrer Partei übte. Die Kommission hatte den Antrag damals als nicht gerechtfertigt abgelehnt.

Partei-Neugründung würde der Linken den Fraktionsstatus kosten

Nun sorgt die mögliche Gründung einer Konkurrenzpartei durch Wagenknecht seit Monaten für Turbulenzen. Die 54-Jährige will bis zum Jahresende eine Entscheidung treffen. Es wird damit gerechnet, dass sich mehrere Linken-Abgeordnete einer solchen Partei anschließen - was die Linke im Bundestag ihren Fraktionsstatus kosten würde.

Nachdem der saarländische Abgeordnete Thomas Lutze von der Linken zur SPD gewechselt ist, stellt die Linke im Bundestag noch 38 Abgeordnete. Sollte sie unter die Zahl von 37 rutschen, würde sie nur noch als Gruppe gelten und hätte weniger Rechte im Parlament. Wagenknecht war im Juni per Beschluss vom Linken-Bundesvorstand aufgefordert worden, ihr Bundestagsmandat niederzulegen.

Verein könnte Aufbau von Wagenknecht-Partei dienen

Am 26. September wurde am Amtsgericht Mannheim ein Verein namens „BSW - für Vernunft und Gerechtigkeit“ angemeldet, der unter anderem dem Aufbau eines anderen Parteienprojekts dient und eine Wagenknecht-Partei vorbereiten könnte. Der Linken-Bundesvorstand fasste daraufhin am vergangenen Sonntag einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem Verein.

„Mit diesem Schritt werden die Vorbereitungen für den Aufbau einer anderen Partei auf einer neuen Eskalationsstufe weiter fortgeschrieben“, heißt es in dem Vorstandsbeschluss, der AFP vorlag. „Die Mitgliedschaft in der Partei Die Linke und der Kampf für die Ziele der Partei und die gleichzeitige Mitgliedschaft in einem Verein, der dem Aufbau eines anderen Parteienprojekts dient, schließen sich politisch aus.“

Erneut erging die Aufforderung an Wagenknecht und ihre Mitstreiter, „die parteischädigende Arbeit an einem anderen Parteienprojekt umgehend einzustellen“ oder andernfalls die Linke zu verlassen und die über die Partei erworbenen Mandate niederzulegen.