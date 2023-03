Mehr als 600 Messerangriffe in Berlin seit Jahresbeginn Mehrere Menschen geraten in Streit. Die Situation eskaliert - und ein Messer wird gezückt. Situationen wie diese gehören in Berlin zum Alltag. Die Polizei ha... dpa

ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Berlin -Zwei Männer sind durch Messerstiche bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Moabit verletzt worden. Ein 20-Jähriger erlitt dabei in der Nacht zu Mittwoch laut Polizei Verletzungen an beiden Beinen und am Rücken, ein 21-Jähriger oberflächliche Schnittverletzungen am Hals. Der Fall reiht sich ein in eine Entwicklung der vergangenen Monate: Die Berliner Polizei hat in diesem Jahr bereits mehrere Hundert Angriffe mit einem Messer registriert. Insgesamt habe es 635 Straftaten zum Phänomen „Messerangriff“ bis zum 21. März gegeben, teilte eine Behördensprecherin am Mittwoch auf Anfrage der dpa mit. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet.