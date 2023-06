Mehr als 80 Feuerwehreinsätze nach starkem Regen in Berlin

Dunkler Himmel, Wolkenbruch und in der Folge überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller. Die Berliner Feuerwehr hatte am Dienstag viel zu tun.

Berlin -Nach starkem Regen in weiten Teilen Berlins rückte die Feuerwehr am Dienstagnachmittag und Abend zu rund 80 Einsätzen aus. Verletzte habe es dabei keine gegeben, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Wie schon am Montag waren vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen und umgefallene Bäume die Folge der zum Teil wolkenbruchartigen Regenfälle. Es seien aber keine schwerwiegenden Ereignisse gewesen, zu denen die Feuerwehr gerufen wurde. In Berlin-Mahrzahn fiel ein Baum auf zwei geparkte Fahrzeuge ohne Insassen und beschädigte diese.

Die Feuerwehr hatte gegen 17.15 Uhr den „Ausnahmezustand Wetter“ für Berlin ausgerufen und wurde anschließend von zahlreichen Freiwilligen Feuerwehren unterstützt. Der Ausnahmezustand werde noch am Abend aber wieder aufgehoben, so der Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehrleute waren schon am Montag nach einem Unwetter in Berlin im Dauereinsatz. Bis in die Nacht zu Dienstag rückte die Berliner Feuerwehr zu knapp über 400 Einsätzen aus. Im Vergleich dazu war die Zahl der Einsätze am Dienstag deutlich niedriger.