In den USA sind seit Pandemiebeginn mehr als 900.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Schwelle von 900.000 wurde am Freitag überschritten, wie die Johns Hopkins University mitteilte. Erst Mitte Dezember war die Marke von 800.000 Toten überschritten worden. Die Zahl der Neuinfektionen mit der Omikron-Variante des Virus geht zurück, doch die Zahl der täglichen Todesfälle steigt weiter an.

Derzeit sterben nach Regierungsangaben im Schnitt täglich 2400 Menschen in den USA an oder mit dem Virus. „Die Zahl der Krankenhausaufenthalte ist nach wie vor hoch und bringt unsere Kapazitäten und das Personal im Gesundheitsbereich in einigen Regionen des Landes an ihre Grenzen“, sagte Rochelle Walensky, Leiterin der US-Gesundheitsbehörde CDCP.

US-Präsident Joe Biden sprach von einem „weiteren tragischen Meilenstein“. Er rief die US-Bevölkerung erneut eindringlich zum Impfen auf. „Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen haben sich als unglaublich wirksam erwiesen und bieten den besten Schutz“, erklärte er. Nur 64 Prozent der US-Bevölkerung sind vollständig geimpft. In absoluten Zahlen verzeichnen die USA die meisten Corona-Todesfälle vor Brasilien und Indien.