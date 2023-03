Mehr als 94 Milliarden Euro Erdbebenschäden in der Türkei Der Wiederaufbau wird Milliarden kosten: Am 16. März organsisiert das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) in Brüssel eine Geberkonferenz. Sorgen macht auch die As... dpa

PRODUKTION - Zerstörte Häuser im türkischen Ort Kirikhan nahe der syrischen Grenze. Johannes Sadek/dpa

Genf -Die Schäden durch das jüngste schwere Erdbeben werden allein in der Türkei auf mehr als 100 Milliarden Dollar (rund 94 Mrd Euro) geschätzt. Das sagte Louisa Vinton, Vertreterin des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) in der Türkei, am Dienstag in Genf. An der Schätzung hätten unter anderem die Weltbank, UNDP und die EU mitgewirkt. „Die Wiederaufbaukosten kommen noch hinzu“, sagte Vinton.