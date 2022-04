Mehr als eine Million Ukrainer sind seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in ihre Heimat zurückgekehrt. 1,1 Millionen ukrainische Staatsbürger seien seit der am 24. Februar gestarteten Invasion eingereist, sagte der Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes, Andrij Demtschenko, am Mittwoch. Er machte keine näheren Angaben dazu, wie viele von ihnen zuvor geflohen waren oder schon im Ausland gelebt hatten.

Demtschenko zufolge wurde die ukrainische Grenze seit Kriegsbeginn von „fast fünf Millionen Menschen in beide Richtungen“ überquert. Die Uno geht von höheren Flüchtlingszahlen aus. Das UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) teilte am Mittwoch mit, dass bereits mehr als fünf Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen seien.

Es handelt sich um die größte Flüchtlingsbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Innerhalb der Ukraine sind nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zudem weitere 7,1 Millionen Menschen auf der Flucht.