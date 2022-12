Mehr als vier Millionen sehen Plasbergs Abschied Quotensieger wurde Frank Plasberg am Freitagabend nicht. Sein Jahresrückblicks-Quiz bleibt ein wenig hinter den Erwartungen zurück. dpa

Berlin -Im Schnitt 4,18 Millionen Menschen haben Frank Plasbergs Abschied als Moderator des alljährlichen ARD-Jahresrückblicks-Quiz verfolgt. Die Sendung „2022 - Das Quiz“ brachte dem Ersten am Freitagabend einen Marktanteil von 16,6 Prozent. Damit lief es beim 15. und letzten Auftritt Plasbergs in dieser Rolle nicht ganz so gut wie in den besten Zeiten der Show.