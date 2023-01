Mehr als vor Corona: Feuerwehr meldet 1700 Silvestereinsätze

Berlin -In der ersten Neujahrsnacht nach den Corona-Beschränkungen ist die Berliner Feuerwehr zu mehr als 1700 Einsätzen ausgerückt, darunter mehrere schwere Wohnhausbrände. Zugleich wurden die Retter bei mindestens 38 Einsätzen unter anderem mit Knallern und Raketen attackiert und 15 von ihnen verletzt. Landesbranddirektor Karsten Homrighausen äußerte sich am Sonntag entsetzt. Der Landesverband der Gewerkschaft der Polizei verlangte ein umfassendes Böllerverbot.

Die Feuerwehr sprach in ihrer vorläufigen Bilanz zu den Silvestereinsätzen von 22 Bürgern, die durch Böller verletzt wurden. Hinzu kamen etwa ein Dutzend Verletzte, die nach Bränden ins Krankenhaus mussten. Zwei Menschen verletzten sich lebensgefährlich, als sie in einem neungeschossigen Wohngebäude an der Mollstraße in Mitte durch ein Deckenlicht stürzten.

Zu den größten Einsätzen gehörten laut Feuerwehr zwei Notrufe, die zunächst als Kellerbrände registriert wurden. An der Urbanstraße in Kreuzberg fanden die Feuerwehrleute das Treppenhaus eines fünfstöckigen Wohnhauses und mehrere Wohnungen jedoch massiv verraucht. Drei Verletzte mussten ins Krankenhaus.

Ähnlich die Lage in einem siebenstöckigen Wohnhaus an der Groß-Ziethener-Straße in Lichtenrade: Zunächst brannten zwei Kellerverschläge, dann stand dichter Rauch im Gebäude. Dort wurden sieben Menschen medizinisch betreut und zwei von ihnen in eine Klinik gebracht.

Am Bernshausener Ring in Wittenau brach in einer Wohnung im fünften von sieben Geschossen ein Brand aus, dort kamen drei Verletzte ins Krankenhaus. An der Landsberger Allee in Alt-Hohenschönhausen brannten bei einem 20-geschossigen Hochhaus mehrere Balkone. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus. Unverletzt blieben dagegen 30 Bewohner, die wegen eines Dachbrands am Neujahrsmorgen aus einem Haus am Germersheimer Weg am Falkenhagener Feld gerettet wurden.

Die Feuerwehr hatte wie üblich den „Ausnahmezustand Silvester“ ausgerufen, um Führungsdienste und Personal für die „arbeitsreichste Nacht des Jahres“ aufzustocken. Insgesamt waren 1471 Kräfte mit 395 Fahrzeugen im Dienst, wie es hieß. Sie wurden den Angaben zufolge zwischen 19.00 Uhr am Silvesterabend und 06.00 Uhr am Neujahrsmorgen 1717 Mal gerufen - unter anderem zu 749 Bränden und zu 825 anderen Rettungsdiensteinsätzen.

Zum Vergleich: In der Silvesternacht vor einem Jahr, für die offiziell kein Feuerwerk verkauft werden durfte, waren es in der gleichen Zeit insgesamt 1026 Einsätze, davon 219 Brände. Die Zahlen in diesem Jahr toppten sogar den Vor-Corona-Jahreswechsel 2019/2020: Damals waren es 1523 Einsätze und 617 Brände.

Die Feuerwehr zeigte sich überrascht „von der Masse und der Intensität der Angriffe auf unsere Einsatzkräfte“. So seien unter anderem Bierkisten und Feuerlöscher auf Fahrzeuge geworfen worden, Retter seien beim Löschen mit Pyrotechnik beschossen oder Einsatzfahrzeuge geplündert worden. Von den 15 verletzten Einsatzkräften musste eine sogar ins Krankenhaus. „Dieses Verhalten ist durch nichts zu rechtfertigen und ich kann es nur auf das Schärfste verurteilen“, sagte Landesbranddirektor Homrighausen.

Die Gewerkschaft der Polizei forderte Konsequenzen. „Wir haben deutschlandweit gesehen, dass Pyrotechnik ganz gezielt als Waffe gegen Menschen eingesetzt wird“, kritisierte GdP-Landeschef Stephan Wehen. Das müsse ein Ende haben. Es brauche Verkaufsverbot für alle, die nicht beruflich und dementsprechend verantwortungsvoll mit Pyrotechnik hantierten. „Viele Baumärkte haben in diesem Jahr bereits klar Stellung bezogen, und auch die Bevölkerung ist dahingehend viel weiter, als man denkt“, meinte Weh.